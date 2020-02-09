По итогам экзитпола, три партии Ирландии набрали почти равное число голосов на выборах

Крупнейшие политические партии Ирландии Fine Gael, Fianna Fáil и Sinn Féin набрали почти одинаковое количество голосов на прошедших в субботу досрочных парламентских выборах. Таковы результаты экзитпола, проведенного национальным телеканалом RTE совместно с исследовательской компанией Ipsos MRBI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эти данные были обнародованы сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени (01:00 мск воскресенья). Согласно экзитполу, правящая консервативная партия Fine Gael получила 22,4%, национал-республиканская Sinn Féin - 22,3%, либеральная Fianna Fáil - 22,2%. Далее с большим отрывом следуют "зеленые" (7,9%), либерал-демократы (4,6%) и социал-демократы (3,4%). Левая партия "Солидарность" набрала 2,8%, Aontú - 1,8%, на другие политические силы приходится в общей сложности 1,5%. Погрешность социологи оценили в 1,3%. Подсчет голосов начнется в воскресенье в 10:00 (13:00 мск), а предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.

Депутат от Fine Gael Мартин Хейдон назвал данные экзитполов обнадеживающими. "Мы настроены оптимистично, в каждом из округов мы выступили сильно. Fine Gael станет первой партией в парламенте", - заявил он в эфире RTE. Между тем местные аналитики указывают, что почти равное распределение голосов создаст крайне непростые условия для формирования правящей коалиции: с такой арифметикой возможно слишком большое количество вариантов. "Мне вспоминается испанский сценарий, когда несколько месяцев спустя после выборов в отсутствие коалиционной сделки пришлось проводить повторное голосование", - отметил профессор политологии Дублинского городского университета Ион О'Малей.

В стране с населением в 4,9 млн человек число избирателей составляет около 3,2 млн, а правом голоса обладают граждане от 18 лет. На 160 депутатских мандатов претендует 531 кандидат от 17 партий, из которых четыре политические силы впервые участвуют в парламентских выборах.