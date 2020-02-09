Германия эвакуировала еще 20 граждан из Китая

Баку/Trend/ - Германия эвакуировала еще 20 своих граждан из китайского города Ухань, охваченного вспышкой нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Германия на прошлой неделе эвакуировала из Уханя более 100 своих граждан. Они все помещены на карантин, двое из них оказались носителями вируса и были госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в МИД Германии, ряд немцев не смогли покинуть Ухань, поскольку поздно изъявили такое желание или не успели на борт бундесвера при первой эвакуации.

"Я удовлетворен эвакуацией дополнительно 20 немцев и членов их семей британским чартерным бортом из Уханя. Мы очень благодарны нашим британским друзьям, с которыми мы работали в последние дни интенсивно и в доверительном ключе, чтобы сделать эвакуацию возможной", - цитирует МИД министра в пресс-релизе.

Борт Великобритании эвакуировал помимо британцев и немцев граждан ряда других стран ЕС. По словам Мааса, это было проявлением европейской солидарности, "которое задает настроение на будущее и тесное сотрудничество с Великобританией после Brexit". Эвакуированные граждане ФРГ будут доставлены в одну из клиник Берлина, где они будут находиться на карантине в течение двух недель.