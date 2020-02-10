В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус

К концу воскресенья в Чехии были протестированы на наличие коронавируса 62 человека, включая иностранцев, ни у кого из них заболевание не было обнаружено, сообщил в Twitter глава республиканского минздрава Адам Войтех, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К концу дня воскресенья в Чехии были протестированы 62 человека на наличие коронавируса, у всех результаты негативные. Никаких новых случаев подозрения на это заболевание специалистами ныне не наблюдается", - написал министр.

В Чехии были протестированы на наличие коронавируса как граждане республики, которые вернулись из поездок в Китай, так и иностранцы, находившиеся в Чехии в качестве туристов и побывавшие в последние недели в КНР, отметил Войтех.

В настоящее время в пражской больнице Na Bulovce, специализирующейся на инфекционных заболеваниях, находятся на 14-дневном карантине 5 граждан Чехии, вернувшихся в Европу с французским самолетом из эпицентра заболевания коронавирусом, китайского города Уханя.