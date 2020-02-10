В Испании обнаружили лодку с 20 мигрантами из Гвинеи

Лодка с 20 мигрантами обнаружена в территориальных водах Испании, двое из них погибли, остальные спасены. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Provincia.

Уточняется, что марокканское рыболовное судно обнаружило лодку с 20 мигрантами на борту в пятницу в 800 километрах к югу от острова Иерро, входящего в Канарский архипелаг. Командир корабля обратился за помощью к находящимся поблизости судам. Развернутая впоследствии спасательная операция велась при участии трех судов, кроме того были задействованы два вертолета. Спасательные работы удалось завершить в воскресенье.

Сообщается, что один из 20 мигрантов скончался еще до начала спасательной операции, еще одна женщина умерла от обезвоживания в больнице. У семи человек также были выявлены признаки обезвоживания, вертолеты доставили их в местную больницу. Остальные 11 мигрантов находятся на борту одного из задействованных в спасательной операции суден. Ожидается, что корабль пришвартуется в порту острова Гран-Канария в понедельник вечером или во вторник.

Большинство мигрантов являются выходцами из Гвинеи, сообщает Provincia со ссылкой на гражданскую гвардию Испании.