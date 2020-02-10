В Швеции один человек погиб из-за урагана "Сиара"

Один человек погиб и еще один пропал без вести в ночь на понедельник после того, как их лодку унесло сильным ветром из-за обрушившегося на юг Швеции урагана "Сиара". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

Инцидент произошел в коммуне Свинунга на юго-западе Швеции. Двое мужчин находились в лодке, когда порывом сильного ветра ее вынесло на середину озера. В операции по их спасению были задействованы водолазы и вертолет. Одного из мужчин удалось извлечь из воды, он скончался в больнице в понедельник утром. Второй по-прежнему считается пропавшим без вести.

"Пострадавшего не удалось спасти, операция по поиску второго мужчины продолжается", - заявил представитель местной полиции Улла Брем (Ulla Brehm).

Шведская метеорологическая служба (SMHI) накануне выпустила предупреждение из-за сильного ветра, связанного со штормом "Сиара", обрушившимся на западную часть Европы. Стихией оказалось затронута южная часть Швеции, движение на второстепенных дорогах было приостановлено, в аэропортах отмечались задержки рейсов. В понедельник утром около 16 тысяч домохозяйств оказались обесточены.