В Airbus прокомментировали повышение пошлин США на самолеты из ЕС
Авиастроительная корпорация Airbus считает, что повышение американским правительством тарифов на самолеты европейского производства навредит авиакомпаниям из США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно распространенному в пятницу заявлению аппарата представителя США на торговых переговорах, власти этой страны с 18 марта увеличивают пошлины на воздушные суда, импортируемые из ЕС, с 10 до 15%.
"Решение представителя США на торговых переговорах принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины", - цитирует Reuters сообщение Airbus. В компании выразили надежду, что Соединенные Штаты изменят свою позицию.
Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.