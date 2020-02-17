В Еврокомиссии рассказали о ситуации с коронавирусом в ЕС

Ситуация в ЕС вокруг коронавируса не претерпела каких-либо изменений по сравнению с прошлой неделей, число выявленных случаев заражения остается на прежнем уровне. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал на брифинге в Брюсселе представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"У нас только один летальный случай, и мы знаем, что ситуация скорее позитивная, но высокая готовность сохраняется, Еврокомиссия не ослабляет внимания к этой проблеме", - пояснил представитель ЕК.

Он напомнил, что ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки в Китай. "Что касается ограничений на поездки, то Всемирная организация здравоохранения не просила вводить такие ограничения. Также нет рекомендаций по ограничениям по торговле. Что касается специальных мер контроля в аэропортах, то они остаются в компетенции властей государств-членов ЕС", - подчеркнул Кеерсмакер.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.