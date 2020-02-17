В Париже полиция заблокировала протестующим дорогу к Нацсобранию

Европа 17 февраля 2020 21:06 (UTC+04:00)
В Париже полиция заблокировала протестующим дорогу к Нацсобранию

Полиция Парижа заблокировала протестующим, выступающим против проекта пенсионной реформы, дорогу к Национальному собранию, онлайн-трансляцию ведет Sputnik, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что манифестанты идут от Опера Гарнье до Национальной ассамблеи, где сегодня намечено обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.

На трансляции видно, что путь протестующим был заблокирован несколькими машинами полиции.
Проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых - 19 тысяч - оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.

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