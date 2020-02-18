Финляндия, Швеция, Дания, ФРГ, Нидерланды и Чехия обсудят реформу ВТО

Представители Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и Чешской Республики на встрече в Стокгольме, созванной министром внешней торговли и северных стран Швеции Анной Халлберг, обсудят реформирование Всемирной торговой организации, сообщает финский МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Финляндию на встрече представит министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

"Помимо министра Скиннари, ожидается участие представителей Дании, Германии, Нидерландов и Чешской Республики. Эти страны разделяют схожие мнения и идеи относительно торговой политики ЕС. Темы обсуждения на их встрече будут включать вопросы торговли и окружающей среды, борьбу с изменением климата и гендерное равенство, а также реформу Всемирной торговой организации (ВТО)", - говорится в сообщении.

"Многосторонняя торговая система испытывает трудности и нуждается в сторонниках. В Стокгольме наша цель - обменяться идеями о том, как мы могли бы поддержать ВТО, и привлечь внимание к важным для нас темам на министерской конференции ВТО в июне в Казахстане", - говорит Скиннари, его цитата приводится в сообщении.

Находясь в Стокгольме, министр Скиннари также проведет двусторонние встречи, в частности с министром внешней торговли Швеции Анной Халлберг.