Лукашенко посетит с официальным визитом Египет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.



"Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов", - отметили в пресс-службе.



У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом ас-Сиси новой административной столицы Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира.



Параллельно визиту главы государства в Каире пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.