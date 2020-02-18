Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года

Европа 18 февраля 2020 14:37 (UTC+04:00)
Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года

Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года, сообщил на пресс-конференции председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Андрей Жишкевич, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"С 2021 года директивное кредитование должно в принципе исчезнуть, а 2020 год обозначен как год завершающий. Новые проекты уже не включаются в директивное кредитование, заканчивается финансирование проектов, которые были начаты в предыдущие годы. Думаю, это действительно произойдет, потому что концептуально откат от директивного кредитования поддерживается на всех уровнях государственного управления", - отметил председатель правления банка.

Андрей Жишкевич рассказал, что в связи с этим Банк развития с 2021 года готовится к работе в режиме самостоятельного отбора проектов. "Обсуждается переход к механизму субсидирования не кредитных продуктов, а инвестиционных расходов", - добавил он.

Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Учредители - Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.

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