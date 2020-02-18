Минфин Франции предостерег Renault от закрытия заводов в стране и сокращения рабочих мест

Намерения автомобилестроительного концерна Renault оптимизировать расходы не должны приводить к закрытию заводов во Франции и сокращению рабочих мест. Об этом заявил во вторник глава французского Минфина Брюно Ле Мэр в ходе встречи с главами министерств экономики стран ЕС в Брюсселе, комментируя планы одной из ведущих промышленных групп в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государство будет играть свою роль в качестве референтного акционера Renault, чтобы убедиться, что сделанный выбор не шел в ущерб работникам и предприятиям во Франции", - сказал Ле Мэр, слова которого приводит телеканал BFM.

По словам министра, правительство Франции намерено оставаться в диалоге с руководством автоконцерна. Франция, по его словам, "будет проявлять бдительность" относительно стратегии компании, направленной на сокращение расходов.

На прошлой неделе газета Les Echos сообщила о том, что Renault готовит план по масштабной экономии средств, который включает сокращение структурных расходов на €2 млрд, а также может подразумевать закрытие некоторых предприятий. По словам экспертов отрасли, 2019 год был тяжелым для Renault - чистый убыток компании, согласно ее годовому финансовому отчету, превысил €140 млн.

Сокращение структурных расходов, по данным Les Echos, должно будет произойти в ближайшие три года. По сведениям издания, руководство рассматривает варианты с закрытием заводов во Франции.