Модный дом Chanel отменил показ в Китае из-за коронавируса

Модный дом Chanel принял решение отложить майский показ в Китае из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.

"Chanel следит за ситуацией. Здоровье и благополучие нашей команды и клиентов - наш приоритет", - цитирует радиостанция заявление компании.

Модный дом Chanel отметил, что следует рекомендациям китайских властей.

Это дефиле должно было стать воспроизведением декабрьского показа в Париже под названием 31 rue Cambon. Его темой были художественные ремесла и квартира Габриэль Шанель. Декорации были изготовлены по проекту режиссера Софии Копполы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.