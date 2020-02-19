В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

Европа 19 февраля 2020 17:29 (UTC+04:00)
В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

Правительство Великобритании в текущем году разрешит фермерским хозяйствам привлекать до 10 тысяч иностранных сезонных рабочих, что в четыре раза больше, чем в 2019 году. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения британского министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

"В этом году правительство увеличит в четыре раза количество рабочих, которые фермы могут привлекать на временной основе из-за пределов ЕС для выполнения сезонных работ", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, правительство намерено "поддержать жизненно важный сектор садоводства в Великобритании и дать производителям фруктов и овощей доступ к гораздо большему количеству работников", - отметили в министерстве.

"Расширение нашего сезонного пилотного проекта поможет нашим фермерам в сборе урожая этим летом, и в то же время позволит нам протестировать этот подход. Мы всегда будем поддерживать наших фермеров, которые производят всемирно известные британские продукты в соответствии с самыми высокими стандартами в мире", - заявил министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Армянские водители грозятся устроить коллапс в Ереване
Армянские водители грозятся устроить коллапс в Ереване
Бывший министр финансов Армении Хачатрян обвиняется в растрате $3,7 млн
Бывший министр финансов Армении Хачатрян обвиняется в растрате $3,7 млн
Loading Bars
Лента новостей
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло Бизнес 17:52
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 17:51
Производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось Финансы 17:51
Глава МВФ рассказала о возможных последствиях распространения коронавируса для экономики Китай 17:50
В Нахчыване создан Центр «Служба ASAN» Общество 17:49
Узбекистан нуждается в дополнительных авиарейсах Транспорт 17:49
ЦИК Азербайджана прокомментировал утверждения о задержке поступающих обращений Политика 17:48
Уровень безработицы в Грузии снизился Бизнес 17:44
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Италию (ФОТО) Политика 17:39
Азербайджан увеличит экспорт винной продукции в текущем году Бизнес 17:34
В Азербайджане аннулированы итоги голосований на двух избирательных участках Политика 17:34
В Хатаинском районе Баку будут перебои в водоснабжении Общество 17:29
В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих Европа 17:29
ЦИК аннулировал итоги голосования по трем участкам Мингячевирского избирательного округа Политика 17:26
Распоряжение президента Казахстана послужит стимулом для запуска прямого авиарейса с Литвой Транспорт 17:23
Столица Грузии попала в рейтинг лучших туристических направлений Европы 2020 года Бизнес 17:13
Автомобили лидируют в списке экспортных товаров Грузии Бизнес 17:08
Turkmenistan Airlines отменил рейсы в Санкт-Петербург и Казань Строительство 17:02
В Азербайджане растет объем производства автомобилей Бизнес 17:01
В Йемене взорвали машину министра обороны страны Арабские страны 16:58
Казахстанское угледобывающее предприятие увеличит объемы добычи Энергетика 16:58
В январе 2020 года внешнеторговый оборот Грузии вырос Бизнес 16:52
СК "Ateshgah Life" готовит альтернативные страховые продукты в 2020 году Экономика 16:46
Начался прием заявок для участия в конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева Культура 16:44
Узбекистан планирует войти в мировой топ по эффективности логистики Транспорт 16:42
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по пяти избирательным участкам Политика 16:37
В Азербайджане подготовлена Национальная стратегия по развитию социального обслуживания Общество 16:35
Космическое путешествие азербайджанцев - послание Вселенной (ФОТО) Культура 16:26
ЦИК Азербайджана продолжает рассматривать обращения в связи с парламентскими выборами Политика 16:25
Количество крупного рогатого скота в Грузии уменьшилось Бизнес 16:24
Иранская нефтекомпания увеличит производство Экономика 16:19
Эльнур Джамилли: В 2020 году азербайджанский «Электрогаз» значительно нарастит внутреннее производство и экспорт отопительного оборудования (Интервью) Бизнес 16:14
Грузия получит грант от правительства Германии Финансы 16:10
В Иране сообщили, что черные ящики украинского Boeing сильно повреждены Политика 16:08
Азербайджан является четвертым крупным торговым партнером Грузии Бизнес 16:07
Помпео заявил, что Трамп хочет заключить торговые сделки со странами Африки США 16:05
После долгой отлучки ничто уже не будет как прежде… - азербайджанцы в Венгрии (ФОТО) Культура 16:04
Обнародованы даты приема документов и вступительных экзаменов в Азербайджане Общество 15:58
Обнародованы объемы перевалки грузов из Саудовской Аравии через порты Турции Турция 15:56
Игры чемпионата по футболу Евро-2020 предоставит перспективные возможности субъектам малого и среднего бизнеса (ФОТО) Бизнес 15:54
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль Китай 15:49
Число гостей из Беларуси в Азербайджане выросло более чем на 14% Туризм 15:44
Панельные обсуждения о нагорно-карабахском конфликте широко освещены в прессе Египта Политика 15:34
Текстильная выставка в Москве прошла плодотворно для Узбекистана Бизнес 15:25
Премьер: Грузия для Беларуси является важным и надежным партнером Бизнес 15:23
Туркменистан экспортирует цемент в Афганистан и Узбекистан Бизнес 15:22
Человек, знающий все об азербайджанском кино, отмечает юбилей (ФОТО) Культура 15:17
Южная Европа для Азербайджана – наиболее близкий и перспективный рынок - политолог Политика 15:10
Приоритетом Национальной нефтяной компании Ирана является устойчивая добыча Энергетика 15:05
Посольство Индии в Азербайджане проведет кастинг для участия в фестивале Культура 15:05
В Мюнхене Пашинян запутался во лжи, дискутируя с Президентом Азербайджана - Октай Гаджимусалы Политика 15:02
В Беларуси могут создать Ассоциацию профессионалов торгового финансирования Европа 15:00
В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом Общество 14:53
В Азербайджане живут около десяти тысяч долгожителей Общество 14:49
Международный аэропорт Ургенч объявил тендер на приобретение краскопульта Тендеры 14:43
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 621 Другие страны 14:42
Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу Турция 14:36
"Банк Шанхая" выдаст займы на $800 млн компаниям в Китае из-за коронавируса Китай 14:30
ООО "Аэропорт Ургенч" объявил тендер Тендеры 14:29
Азер Худиев: Президент Ильхам Алиев продемонстрировал Николу Пашиняну высокое мастерство ведения современного диалога Политика 14:29
В азербайджанской армии пройдет цикл мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 14:23
МИД Ирана прокомментировал встречу Зарифа с некоторыми членами Конгресса США Политика 14:16
Казахстан незначительно нарастил объемы нефтепереработки в 2019 г. Энергетика 14:16
В Азербайджане будут развивать зимние паралимпийские виды спорта (ФОТО) Спорт 14:13
Грузия завершила работу над законопроектом об инвестфондах Бизнес 14:03
В Ташкенте стартовал первый международный авиационный форум Транспорт 14:02
"Астарачай" занимает значительную территорию чайных плантаций Азербайджана Бизнес 13:58
До конца текущего года минэнерго проведет аукционы по развитию проектов ВИЭ Энергетика 13:43
Камбоджа разрешила покинуть страну пассажирам Westerdam Другие страны 13:38
Банки Азербайджана предложили на площадке Bloomberg почти 600 млн. манатов Финансы 13:36
Американская компания получила приток газа на отремонтированных скважинах в Узбекистане Энергетика 13:36
Ювелирная отрасль Узбекистана выходит на новый уровень Узбекистан 13:35
Азербайджан увеличит долю ВИЭ в производстве электроэнергии Энергетика 13:32
Завтра утром в Баку и на Абшероне возможен сильный дождь Общество 13:29
Вырос бюджет столицы Грузии Финансы 13:24
Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в Идлибе Турция 13:23
Резко вырос экспорт турецкого цемента в Туркменистан Турция 13:17
В Баку пройдет школьная олимпиада по английскому языку Общество 13:17
Аптеки Азербайджана будут работать по безналичной платежной системе Экономика 13:15
Посол: TAP еще больше укрепит позиции Италии в качестве основного торгового партнера Азербайджана Политика 13:13
Сократился экспорт продукции турецкого химпрома в Грузию Турция 13:10
Обнародованы объемы транспортировки нефти по сети трубопроводов КМГ Энергетика 13:09
Уроженка Шуши призвала мировое сообщество воздействовать на Армению в вопросе деоккупации территорий Азербайджана (ВИДЕО) Политика 13:08
Турция сократила экспорт цемента в Казахстан Турция 13:07
Турция увеличила экспорт химической продукции в Израиль Турция 13:05
КТК-Казахстан закупит запчасти к электрооборудованию Тендеры 13:01
Заседание межправительственной грузино-белорусской комиссии пройдет в Минске Бизнес 13:01
Мэрия Ашхабада продлила тендер по строительству паркового комплекса Тендеры 12:58
Покушения следуют одно за другим...Авантюрно-приключенческий роман Ирады Нури (ФОТО) Культура 12:46
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:46
В Азербайджане выпущены банковские карточки для оплаты медуслуг Общество 12:42
Новые назначения в составе правления СК "Azərbaycan Sənaye Sığorta” Экономика 12:42
В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом Китай 12:30
В прошлом году Турция увеличила товарооборот с Россией Турция 12:27
Корея объявила стипендиальную программу на 2020-2021 учебный год Общество 12:24
Джахангир Гаджиев: Год волонтеров – это дань труду всех волонтеров в истории Азербайджана Политика 12:19
Объем перевалки грузов из Украины через порты Турции превысил один миллион тонн Турция 12:11
В январе сократился экспорт цемента из Турции в Узбекистан Турция 12:07
Нефтяная нацкомпания Казахстана нарастила объемы добычи газа Энергетика 12:03
Горстка недовольных выборами: маски сброшены - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:59
Все новости