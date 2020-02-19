В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

Правительство Великобритании в текущем году разрешит фермерским хозяйствам привлекать до 10 тысяч иностранных сезонных рабочих, что в четыре раза больше, чем в 2019 году. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения британского министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

"В этом году правительство увеличит в четыре раза количество рабочих, которые фермы могут привлекать на временной основе из-за пределов ЕС для выполнения сезонных работ", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, правительство намерено "поддержать жизненно важный сектор садоводства в Великобритании и дать производителям фруктов и овощей доступ к гораздо большему количеству работников", - отметили в министерстве.

"Расширение нашего сезонного пилотного проекта поможет нашим фермерам в сборе урожая этим летом, и в то же время позволит нам протестировать этот подход. Мы всегда будем поддерживать наших фермеров, которые производят всемирно известные британские продукты в соответствии с самыми высокими стандартами в мире", - заявил министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.