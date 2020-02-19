Глава МИД Греции заявил о поддержке нового правительства Ливана

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Бейрут заявил, что Афины поддерживают программу реформ нового правительства Ливана и объявил о намерении расширять трехсторонние связи Греции, Ливана и Кипра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дендиаса приняли президент Ливана Мишель Аун и председатель парламента Набих Берри. Он провел переговоры с министром иностранных дел Ливана Насифом Хати.

"Отношения Ливана и Греции основываются на твердой основе дружбы и взаимного уважения. Мы договорились расширять наши политические, экономические и культурные связи, как на двустороннем уровне, так и в рамках трехстороннего сотрудничества с участием Кипра, что до сегодняшнего дня давало положительные результаты. На переговорах я заверил своих собеседников в конструктивной роли Греции в дальнейшем укреплении связей ЕС и Ливана и выразил поддержку программе реформ, которую проводит новое правительства Ливана", - сказал Дендиас.