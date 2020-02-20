Трамп обсудил с Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в среду представитель Белого дома Джадд Дир.

"Лидеры обсудили важность НАТО, усилия Франции и США по борьбе с терроризмом в (африканском регионе) Сахель и другие двусторонние вопросы", - говорится в заявлении Дира без подробностей.