ЕС выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Ханау

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, в результате чего были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.

"Бессмысленная гибель людей - это трагедия, независимо от того, где это произошло. Мыслями мы с жителями Ханау после этого ужасного нападения. Наши искренние соболезнования родным и друзьям погибших", - написал глава Евросовета в Twitter.

Соболезнования близким жертв принес и канцлер Австрии Себастьян Курц.

"В эти тяжелые часы мои мысли с Ханау, где произошло ужасное преступление. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших", - написал в Twitter австрийский канцлер.

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.