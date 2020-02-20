Генпрокуратура Германии занялась расследованием стрельбы в Ханау
Генеральная прокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает таблоид Bild.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый участник стрельбы был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
По данным Bild, генпрокуратура ФРГ "взяла на себя расследование (инцидента) из-за особой важности дела".
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
Лента новостей
Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего эвакуировано с нейтральной территории (ФОТО)
Азербайджанские депутаты примут участие в международных мероприятиях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
С уважением отношусь к Бриллиант Дадашевой… - Алсу научила Ксению Собчак исполнять азербайджанские танцы (ВИДЕО/ФОТО)
Узбекистан и Турция подписали совместное заявление по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества
Руководства польского порта Гданьск и Бакинского порта подпишут меморандум о сотрудничестве - замминистра