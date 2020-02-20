Генпрокуратура Германии занялась расследованием стрельбы в Ханау

Генеральная прокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает таблоид Bild.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый участник стрельбы был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.

По данным Bild, генпрокуратура ФРГ "взяла на себя расследование (инцидента) из-за особой важности дела".

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.