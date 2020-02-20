В Испании ликвидировали первую подземную табачную фабрику в Европе

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальным производством табачных изделий на первой в Европе подземной фабрике. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Гражданская гвардия Испании сообщила в четверг о ликвидации преступной организации, занимавшейся "нелегальным производством и сбытом табачных изделий, а также незаконным оборотом наркотиков".

В ходе операции "Ганнибал", развернутой в провинции Малага на юге страны, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 13 домах и задержали 20 человек, были изъяты 153 тысячи пачек готовой табачной продукции, более 17 тонн курительного табака, 20 килограмм гашиша и 144 килограмма марихуаны. Отмечается, что предполагаемыми членами организации были граждане Великобритании, Литвы и Украины.

Также в ходе операции была обнаружена первая в Европе подземная нелегальная фабрика, которая находилась на глубине четырех метров и располагала полностью налаженным производством, позволявшим изготавливать 3,5 тысячи сигарет в час, добавили в ведомстве.

В ходе обыска на фабрике полиция обнаружила шесть работников, запертых в помещении и полностью изолированных от внешнего мира, испытываюших сильную нехватку кислорода. Все они являются гражданами Украины, говорится в пресс-релизе.