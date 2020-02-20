Белнефтехим: Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве

Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве. Как передает Trend, это подтвердили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".



"По танкерам информацию подтверждаем, детали будут уточнены позже", - сообщили в концерне.



Ранее информационное агентство BNS со ссылкой на Литовские железные дороги сообщило, что в Клайпеду в марте придут еще два груза нефти для Беларуси. Два танкера доставят по 85 тыс. т нефти.



В январе через Клайпедский порт Беларусь получила 86 тыс. т норвежской нефти сорта Johan Sverdrup для переработки в ОАО "Нафтан". Этот сорт добывается на норвежском континентальном шлейфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года.



Генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов отмечал, что дальнейшие перспективы переработки нефти Johan Sverdrup будут зависеть от результатов переработки первой партии. "На наш взгляд, это неплохой сорт. Важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шлейфе. К тому же у нас сложились хорошие отношения с поставщиками", - сказал Александр Демидов.