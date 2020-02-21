Парламент Ирландии нового созыва не смог избрать премьер-министра

Европа 21 февраля 2020 03:56 (UTC+04:00)
Парламент Ирландии нового созыва не смог избрать премьер-министра

Парламент Ирландии нового созыва на своем первом заседании в четверг не смог избрать премьер-министра страны. Ни один из четырех кандидатов - лидеров партий - не набрал необходимого числа голосов. Об этом сообщил национальный телеканал RTE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно законам страны, премьер-министр назначается президентом республики на основе результатов голосования Палаты представителей (нижняя палата парламента). Для этого один из кандидатов должен получить большинство голосов (80 плюс один голос). Глава республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд набрала 45 голосов (84 - против), лидер либерально-консервативной "Фине гэл", действующий премьер-министр Лео Варадкар получил 36 голосов в свою поддержку (107 - против), кандидатура руководителя праволиберальной "Фианна фойл" Михола Мартина набрала 41 голос (97 - против), за лидера "зеленых" Имона Райана проголосовали 12 депутатов (115 - против).

Сразу по завершении парламентского заседания Варадкар, как того требует регламент, отправился в резиденцию президента Майкла Хиггинса для формального сложения своих полномочий. При этом он будет исполнять функции главы кабинета министров до момента избрания и назначения нового премьера.

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