Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более €70 млрд взносов после выхода Великобритании из состава ЕС. Работа внеочередного саммита будет возобновлена в пятницу утром. Об этом сообщил журналистам на полях встречи представитель Евросовета Баренд Лейтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заседание Евросовета возобновится в 10:00", - сказал он. При этом Лейтс отметил, что глава Евросовета Шарль Мишель продолжит проводить двусторонние переговоры с лидерами отдельных стран ЕС, чтобы сблизить позиции.

В четверг вечером, спустя пять часов после начала экстренного саммита, Мишель приостановил заседание для проведения двусторонних переговоров с главами государств и правительств, так как было очевидно, что представленный проект бюджета на 2021-2027 годы практически никого не устраивает. Более того, глава Европарламента Давид Сассоли сразу же заявил, что он является неприемлемым, а евродепутаты никогда не одобрят его в таком виде.