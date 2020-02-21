Британка призналась в планировании теракта в лондонском соборе

Тридцатишестилетняя британка, обратившаяся в ислам, Сафия Шейх, признала себя виновной в намерении осуществить теракт в лондонском соборе Святого Павла. Как передает Trend, об этом говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"Она связалась с человеком, который, как она считала, поможет ей с изготовлением взрывного устройства (на самом деле это был полицейский под прикрытием), изучала методы и приняла решение осуществить теракт, ездила в центр Лондона и остановилась в гостинице, чтобы провести рекогносцировку, выбрала отель в качестве места осуществления теракта, посетила собор святого Павла, чтобы оценить его, выяснить меры безопасности и найти место для второго взрывного устройства, встретилась с человеком и передала ему две сумки, будучи уверенной, что взрывные устройства будут помещены туда, подготовила слова присяги ИГИЛ*", - говорится в сообщении.

Также Шейх, которую раньше звали Мишель Рэмсден, признала себя виновной в распространении экстремистских материалов через социальную сеть Telegram.

Она осталась под стражей до вынесения приговора 11 мая.