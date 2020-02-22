Макрон заявил, что конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом

Боевые действия в сирийской провинции Идлиб грозят Европе новым миграционным кризисом, возможное число беженцев оценивается в 2 млн человек. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, покидая провалившийся саммит по бюджету ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами", - заявил Макрон.

По словам Макрона, ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта, Франция и Германия настаивают на немедленном перемирии и возобновлении политического процесса в этой арабской республике.

"Ситуация крайне опасна. Вчера погибли еще двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации", - заявил он. По словам французского лидера, Франция и Германия призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога, а также проведению четырехсторонней встречи в стамбульском формате лидеров России, Турции, Франции и Германии.