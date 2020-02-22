Макрон выразил глубокое разочарование провалом саммита по семилетнему бюджету ЕС
Президент Франции Эманнюэль Макрон выразил глубокое разочарование провалом саммита ЕС по перспективному бюджетному плану сообщества на следующий семилетний бюджетный цикл 2021-2027 годов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в пятницу вечером, покидая саммит ЕС.
"Мы должны констатировать, что мы не смогли найти решение по бюджету Европы в ходе этих двух дней и одной ночи работы. Я очень глубоко разочарован, - заявил он. - Мы защитили то, что важно в наших глазах - Общую аграрную политику ЕС (на которую уходит свыше 35% всех расходов из евробюджета, главным получателем которых является Франция - прим. ТАСС). Это одна из основных программ Евросоюза, которая позволяет кормить Европу и обеспечит нам переход к климатически нейтральным технологиям в сельском хозяйстве. Однако это решение не окончательное, поскольку общее соглашение по бюджету не найдено. Дискуссия продолжится в ближайшие недели и месяцы".
Ранее министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом, комментируя в Париже саммит ЕС, заявил, что Макрон потребовал повышения ассигнований на Общую аграрную политику с предложенных Еврокомиссией €370 млрд на семь лет до 375 млрд.
Макрон также подчеркнул, что Франция защищает отсутствие сокращений финансирования по другой наиболее крупной статье бюджета ЕС - Политике регионального развития, направленной на подъем депрессивных регионов ЕС. Плюс Макрон призвал повысить уровень ассигнований на оборону, космос и новые технологии.
Однако он не объяснил, откуда страны ЕС возьмут на это деньги, в условиях Brexit, из-за которого ЕС потерял порядка €70 млрд британских взносов на следующие семь лет. При этом большинство стран-доноров, то есть государств Западной и Северной Европы, которые платят в бюджет сообщества больше чем получают из него, отказываются существенно повышать свои взносы в бюджет Евросоюза, а страны-бенефициары (Восточная и Южная Европа) борются за сохранение своих выплат.