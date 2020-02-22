Гол Роналду в его 1000-м матче принес "Ювентусу" победу над СПАЛом в чемпионате Италии

"Ювентус" одержал победу над СПАЛом со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (39-я минута) и Аарон Рэмзи (60), у проигравших отличился Андреа Петанья (69, с пенальти).

Роналду провел свой 1000-й матч в карьере. Из них он 438 сыграл за испанский "Реал", 292 - за английский "Манчестер Юнайтед", 164 - за сборную Португалии, 73 - за "Ювентус", 30 - за португальский "Спортинг", 3 - за олимпийскую сборную Португалии. Кроме того, он продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до 11 матчей. В истории турнира только два футболиста достигали подобного результата - Габриэль Батистута и Фабио Квальярелла.

В турнирной таблице "Ювентус" продолжает занимать первое место, набрав 60 очков. Подопечные Маурицио Сарри на четыре очка опережают идущий вторым и имеющий игру в запасе "Лацио". СПАЛ, уступивший в пятом матче кряду, с 15 очками идет на последней, 20-й позиции.

В следующем туре "Ювентус" примет "Интер", СПАЛ в гостях сыграет с "Пармой". Обе встречи пройдут 1 марта. Кроме того, "Ювентус" 26 февраля в гостях проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона".