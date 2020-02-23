"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу

"Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" со счетом 1:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 80-й минуте забил Габриэл Жезус. На 62-й минуте нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не реализовал пенальти. Команда не смогла забить с 11-метровой отметки в чемпионате в четвертый раз подряд. А вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель отразил четвертый пенальти в премьер-лиге, что на один больше, чем у его отца Петера Шмейхеля, игравшего в Англии за "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллу" и "Манчестер Сити".

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает второе место, набрав 57 очков, "Лестер" со 50 очками расположился строчкой ниже. На первой строчке идет "Ливерпуль", имеющий в активе 76 очков, команда свой матч проведет 24 февраля против "Вест Хэма".

Следующий свой матч в чемпионате Англии "Манчестер Сити" проведет 8 марта в гостях против "Манчестер Юнайтед", "Лестер" 28 февраля на выезде сыграет с "Норвичем". Кроме того, "Манчестер Сити" 26 февраля в гостях проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала".

Результаты других матчей игрового дня:

"Бёрнли" - "Борнмут" - 3:0;

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" - 1:0;

"Саутгемптон" - "Астон Вилла" - 2:0;

"Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон" - 1:1.