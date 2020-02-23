В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен (Jens Nygaard Knudsen) скончался в возрасте 78 лет в Дании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Йенс Нигард Кнудсен на протяжении более чем 30 лет являлся дизайнером в датской компании Lego Group, занимающейся производством развивающих игрушек и конструкторов. Именно он стал одним из создателей ставшей популярной мини-фигурки человека с подвижными руками и ногами, появившейся в конце 70-х годов прошлого века.

По данным агентства, Кнудсен умер в среду в хосписе на западе Дании. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз – неизлечимое заболевание нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и мышечной атрофии.

"Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей", - приводит агентство слова Педерсена.

От бокового амиотрофического склероза также страдал знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг, он с 22-летнего возраста боролся с этим неизлечимым заболеванием. Хокинг скончался в марте 2018 года в возрасте 76 лет.