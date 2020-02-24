Греция отменила образовательные поездки в Италию из-за коронавируса

Министерство образования Греции отменило все образовательные поездки в Италию из-за коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Греции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отменяются все запланированные образовательные поездки в Италию до нового указания министра (образования) Ники Керамеос. После подтвержденных случаев коронавируса в соседней стране и в соответствии с рекомендациями Национальной организации общественного здравоохранения мы принимаем превентивные меры, защищая наших учеников, студентов, преподавателей от инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Как отметил в пресс-службе, соответствующие циркуляры будут разосланы во все учебные структуры.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек.

Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.