Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в воскресенье, что вскоре встретится с коллегами из ЕС, чтобы обсудить, каким образом можно противостоять риску эпидемии коронавируса после резкого роста случаев заражения в Италии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Веран в воскресенье обсудил ситуацию с главами минздравов Германии и Италии. Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе. В ходе мероприятия планируется обсудить, как "вместе противостоять риску эпидемии".

"Мы договорились о встрече, в которой примут участие несколько министров здравоохранения ЕС", - заявил глава минздрава. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.

Министр при этом указал, что во Франции положение в связи с коронавирусом "стабильно", на территории страны не зафиксировано новых случаев заражения“.

"Во Франции по состоянию на сегодняшний вечер эпидемии нет… В больнице находится один заболевший. Но в особенности у границ Франции, в Италии, ситуация проблематична, мы наблюдаем за ней с большим вниманием. Мы принимаем все усилия, чтобы ситуация оставалась под контролем", - подчеркнул министр.

Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном, в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2442 человека, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.