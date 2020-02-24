Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах. Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — цитирует его "Укринформ".

Ляшко пояснил, что в медцентре работает пищеблок и блюда готовят на месте. Как добавил замминистра внутренних дел Украины Иван Варченко, эвакуированным передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.