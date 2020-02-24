ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом

Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич. Он также добавил, что комитет по здравоохранению Еврокомиссии соберется в понедельник, чтобы обсудить текущую ситуацию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования… Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК", - сказал Ленарчич.

Отвечая на вопрос, не собираются ли европейские власти ограничить передвижение в зоне Шенгена в связи с коронавирусом, он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о прекращении передвижений.

"На настоящий момент нет рекомендации ВОЗ об ограничении передвижений, в том числе, по железным дорогам, в связи с коронавирусом", - сказал член ЕК.

Он добавил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь странам-членам ЕС, но не стоит паниковать, не поддаваться дезинформации, надо координировать усилия, в реальном времени обмениваться информацией, только таким образом мы сможем справиться с ситуацией", - подчеркнул комиссар.