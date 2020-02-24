В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Около одной тысячи человек эвакуировано в понедельник из жилых домов и учреждений в городе Куржиме на востоке Чехии в связи с обнаружением здесь авиабомбы времен Второй мировой войны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек.

"Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружил вечером в воскресенье в лесу на окраине города Куржима мужчина, занимающийся сбором металлолома. В течение ночи место находки охранялось полицией. Сегодня утром вызванный пиротехник проводит обследование находки, чтобы принять решение, что с нею делать", - сказал Малашек.

"Произведена эвакуация жителей соседних домов, сотрудников учреждений, временно закрыты расположенные в этом районе средняя школа и техучилище", - отметил он.