Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов

Европа 24 февраля 2020 23:17 (UTC+04:00)
Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов

Премьер Черногории Душко Маркович обвинил крупнейшую в стране Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ) в неуплате налогов и посоветовал президенту Сербии Александру Вучичу не вмешиваться в ситуацию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Директор налоговой службы Черногории Миомир Мугоша заявил в минувшую субботу, что, по оценкам его ведомства, митрополия Черногорско-Приморская должна государству "свыше миллиона евро", при этом документально доказать он готов лишь 340 тысяч евро невыплаченных налогов. Начальник налоговой службы пригрозил изъятием церковной собственности в случае невыполнения СПЦ своих обязательств перед государством. Президент Сербии Вучич затем сообщил, что официальный Белград "если потребуется, поможет СПЦ в Черногории" в ситуации с налогами.

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