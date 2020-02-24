Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов

Премьер Черногории Душко Маркович обвинил крупнейшую в стране Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ) в неуплате налогов и посоветовал президенту Сербии Александру Вучичу не вмешиваться в ситуацию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Директор налоговой службы Черногории Миомир Мугоша заявил в минувшую субботу, что, по оценкам его ведомства, митрополия Черногорско-Приморская должна государству "свыше миллиона евро", при этом документально доказать он готов лишь 340 тысяч евро невыплаченных налогов. Начальник налоговой службы пригрозил изъятием церковной собственности в случае невыполнения СПЦ своих обязательств перед государством. Президент Сербии Вучич затем сообщил, что официальный Белград "если потребуется, поможет СПЦ в Черногории" в ситуации с налогами.