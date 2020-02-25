Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским футбольным клубом "Интер" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Лудогорца", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча пройдет 27 февраля в Милане. Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменен ряд культурных мероприятий - презентаций книг, выставок, пресс-конференций и премьер.