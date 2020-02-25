В Минской области шесть зданий выставят на электронные торги

Европа 25 февраля 2020 10:13 (UTC+04:00)
В Минской области шесть зданий выставят на электронные торги

Комитет государственного имущества Миноблисполкома в марте выставляет на продажу шесть объектов недвижимости. Торги пройдут на базе электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи "БУТБ-Имущество", сообщили БЕЛТА в комитете.

Электронные торги по продаже участка в Слуцке с трехэтажным производственным корпусом и одноэтажным зданием проходного пункта 1953 года постройки начнутся 3 марта в 10.00. Цена стартует с более чем Br239 тыс. Заявления будут принимать до 15.00 26 февраля.

На 10.00 10 марта запланирована продажа здания бомбоубежища 1988 года постройки в Марьиной Горке, начальная цена со скидкой 80% - Br884. Окончание приема заявлений запланировано на 15.00 4 марта.

А 11 марта будут реализованы 4 объекта, все уже со скидкой 80%. Так, начальная цена двухэтажного здания школы 1978 года в деревне Калинино Березинского района составила около Br103 тыс. Лот включает в себя постройку с подсобными помещениями и подвальным этажом, а также сарай, котельную, стадион, кабельную линию 0,4 кВ, канализацию, пожарный резервуар, игровую конструкцию "стена замка", стелу, опоры освещения. Торги начнутся в 10.20.

В этом же районе в агрогородке Селиба предлагают приобрести здание школы, построенное в 1968 году. Цена стартует почти с Br65 тыс. Речь идет о двухэтажном здании с подвалом и пристройкой, плюс имеются овощехранилище, два сарая, баскетбольная площадка, стадион, линия электропередачи, канализация, водопровод. Подать заявление можно с 10.20.

Начальная цена за столовую в поселке Альба Несвижского района - чуть более Br13 тыс. За эти деньги можно купить одноэтажное здание 1980 года постройки. Начало торгов запланировано на 10.40.

Также предлагают приобрести целый комплекс построек коммунального хозяйства Пуховичского района. Это здания конторы, столярного цеха, склада, пилорамы 1948-1995 года возведения, а также водонапорная башня и оборудование. Начальная цена - более Br61 тыс. Торги начнутся в 11.00.

Прием заявлений по этим четырем объектам продлится до 15.00 5 марта.

Официальную подробную информацию можно найти на сайте электронной торговой площадки "БУТБ-Имущество" в разделе "Реестр торгов", на сайте комитета в разделе "Аукционы" или по телефонам 8 (017) 228-60-13, 8 (017) 500-47-11.

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