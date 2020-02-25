Страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
Страны ЕС имеют право, в соответствии с Шенгенским кодексом, приостановить свободное движение людей и "возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса". Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС", - заявила она. По ее словам, ЕК призывает страны сообщества воздерживаться от односторонних действий.
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