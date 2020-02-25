Переговоры по партнерству ЕС и Британии начнутся в начале марта
Переговоры по партнерству ЕС и Великобритании после Brexit стартуют в начале марта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мандат утвержден, готовы начать. Переговоры стартуют на неделе, которая начнется 2 марта", - заявила глава ЕК.
По ее словам, стороны готовы к тесному и амбициозному партнерству.
Ранее Совет по общим делам ЕС утвердил переговорный мандат, который наделил ЕК полномочиями вести переговоры с Великобританией.
Лента новостей
В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии
Али Ахмедов: Ходжалинская трагедия - одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечности (ФOTO)
Экономическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном развивается масштабно и интенсивно - политолог