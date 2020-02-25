Переговоры по партнерству ЕС и Британии начнутся в начале марта

Переговоры по партнерству ЕС и Великобритании после Brexit стартуют в начале марта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мандат утвержден, готовы начать. Переговоры стартуют на неделе, которая начнется 2 марта", - заявила глава ЕК.

По ее словам, стороны готовы к тесному и амбициозному партнерству.

Ранее Совет по общим делам ЕС утвердил переговорный мандат, который наделил ЕК полномочиями вести переговоры с Великобританией.