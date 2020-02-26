Великобритания изучит эффективность национальных стратегий и программ

Правительство Великобритании изучит эффективность национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Джонсон обещал сделать это еще в прошлом году сразу после парламентских выборов, которые возглавляемая им Консервативная партия выиграла, получив абсолютное большинство в парламенте. В заявлении, распространенном канцелярией премьера в ночь на среду, говорится, что основная часть работы экспертов завершится до конца текущего года, однако сам процесс выполнения их рекомендаций займет несколько лет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Комплексный пересмотр внешней политики, оборонной стратегии и программ международного развития призван переоценить приоритеты и цели Британии. Мир меняется, и мы должны двигаться за ним", - говорится в заявлении.

К работе привлекут правительственных и неправительственных экспертов в области внешней политики, национальной безопасности, специалистов в области глобальных вызовов и угроз. По словам Джонсона, планируется провести самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания "холодной войны". Исследование будет включать оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.

"Выход Британии из ЕС предоставил нам новые возможности для определения и укрепления позиций страны в мире, в котором глобальный ландшафт меняется непредсказуемо", - заявил премьер.

Сделанные экспертами выводы будут утверждаться советом по национальной безопасности Великобритании во главе с премьер-министром. Исследование проведут параллельно с оценкой эффективности расходов бюджетных средств, о намерении провести которую правительство заявляло ранее.