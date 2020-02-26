В Финляндии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом у гражданина Финляндии, прибывшего из Милана, подтвержден в среду, сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки. Она в хорошей форме", - говорится в сообщении.

Финские СМИ уточняют, что речь идет о женщине, гражданке Финляндии, трудоспособного возраста, которая сама обратилась в медицинское учреждение и чувствует себя хорошо.

Число жертв заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения новым типом вируса, сообщил ранее в среду в ходе пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.