Число больных коронавирусом в Германии выросло до 22

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22, один новый случай зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг телеканал ZDF.

Это третий случай заболевания в земле Северный Рейн-Вестфалия, мужчина заболел, общаясь с парой, которая была ранее госпитализирована с COVID-19. В настоящее время идет проверка более 300 участников карнавального шествия, в котором также принимали участие заболевшие.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду заявил, что страна готовится к росту случаев заболевания COVID-19. В МИД ФРГ заявили, что рекомендаций об ограничении посещения севера Италии для немецких граждан пока нет.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.