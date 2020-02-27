Число случаев заражения коронавирусом в Британии достигло 15

Еще два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Великобритании, общее число заболевших достигло 15. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный врач Англии Крис Уитти.

"Вирус был передан в Италии и на Тенерифе, пациенты были доставлены в специализированные центры NHS в больницы в Ливерпуле и в Лондоне", - говорится в заявлении.

Италия в последние дни стала главным очагом заражения коронавирусом в Европе. Число жертв коронавируса в этой стране выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения. Больше половины случаев (258) отмечены в области Ломбардия. Коронавирус зафиксирован в девяти из 20 регионов Италии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.