Учебно-боевой самолет ВВС Испании разбился в Мурсии
Учебно-боевой самолет C-101 академии авиации разбился в четверг в испанском автономном сообществе Мурсия. Об этом говорится в сообщении ВВС королевства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Штурмовик упал в море в районе песчаной косы Ла-Манга. Как передает газета La Vanguardia, сейчас спасители ведут поиск пилота. Причины аварии пока не уточняются.
Это уже третье подобное происшествие в этом районе с самолетами ВВС за последние семь месяцев.
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