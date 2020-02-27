Учебно-боевой самолет ВВС Испании разбился в Мурсии

Учебно-боевой самолет C-101 академии авиации разбился в четверг в испанском автономном сообществе Мурсия. Об этом говорится в сообщении ВВС королевства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Штурмовик упал в море в районе песчаной косы Ла-Манга. Как передает газета La Vanguardia, сейчас спасители ведут поиск пилота. Причины аварии пока не уточняются.

Это уже третье подобное происшествие в этом районе с самолетами ВВС за последние семь месяцев.