Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах

Власти Нидерландов зафиксировали первый в стране случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия.