Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах
Власти Нидерландов зафиксировали первый в стране случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным организации, речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия.
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