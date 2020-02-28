Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

Лионский вокзал в Париже эвакуируют из-за пожара поблизости, сообщила столичная префектура полиции в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У Лионского вокзала пожар. Проводится эвакуация вокзала", - говорится в сообщении.

Ранее префектура проинформировала о беспорядках на улице Берси, где находится вокзал. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец.