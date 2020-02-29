В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек

По меньшей мере 30 человек были задержаны во время беспорядков у Лионского вокзала в Париже, заявляет городская префектура, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на улице Берси, где находится вокзал, возникли беспорядки. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец. Кроме того, появились данные о пожаре рядом с вокзалом, что стало причиной эвакуации здания.

Префектура также отмечает, что к 19.00 часам было составлено 54 протокола о нарушении правопорядка.

Как сообщает газета Parisien, демонстранты собрались в пятницу вечером неподалеку от AccorHotel Arena, где должен был выступать конголезский певец Фалли Ипупа (Fally Ipupa). Активисты конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго, обвиняют исполнителя в тесных связях с действующим президентом страны Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.