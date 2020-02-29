Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции

Постоянное представительство Греции в пятницу вечером наложило вето на заявление, которое Североатлантический альянс готовился сделать в поддержку Анкары после активизации боестолкновений в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли турецкие военнослужащие. Об этом сообщила газета To Vima, ссылаясь на эксклюзивную информацию от источников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Постоянное представительство Греции в пятницу вечером наложило вето на заявление, которое Североатлантический альянс готовился сделать в поддержку Анкары. Министр иностранных дел Никос Дендиас дал соответствующее указание постоянному представительству Греции при НАТО, когда во время заседания Североатлантического совета на уровне заместителей постоянных представителей был согласован текст совместного заявления, который не включал греческое предложение сделать ссылку на соблюдение декларации между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и мигрантов, подписанной в марте 2016 года", - отметило издание.

По его словам, греческое требование встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, таких как Великобритания, Германия, США и Франция.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал начать процесс политических консультаций, предусмотренных 4-й статьей Вашингтонского договора, которая дает возможность стране - члену попросить об этом, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

На заседании "Турция также попросила оказать ей помощь по вопросам противовоздушной обороны, предоставления разведданных и так далее, но по этим темам, похоже, нет согласия союзников, по крайней мере, на данном этапе", отметило издание.