В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия", — написал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в твиттере. Инициативу также поддержали Коммунистическая партия Франции и Партия социалистов.

Как сообщает телеканал BFMTV, еще один вопрос о вотуме недоверия вынесла партия "Республиканцы".

Ранее в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять законопроект без голосования.

Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру своей властью провести законопроект через парламент, если он уверен в необходимости принятия документа. Однако в случае применения этой статьи депутаты могут в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Объявленная правительством пенсионная реформа, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала масштабную забастовку и многочисленные акции протеста.