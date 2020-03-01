В Ирландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ирландии, сообщается на сайте системы здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Случай заражения COVID-19 подтвержден в Республике Ирландия", - сообщается на сайте.

Заразившийся человек находится в больнице. Власти работают над тем, чтобы отследить всех, с кем контактировал инфицированный, уточняется в сообщении.

Как сообщает портал Independent, мужчина прибыл из северной Италии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.