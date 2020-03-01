Число заразившихся коронавирусом в Испании выросло до 58 человек
Количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании увеличилось до 58. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Mundo.
Наибольшее число заразившихся – 15 – выявлено в Валенсии. Кроме того, по десять случаев зафиксировано в автономных сообществах Мадрид и Андалусия, семь на Канарских островах, шесть в Каталонии, три в Стране Басков, по два в Кастилии-Леоне и на Балеарских островах, по одному случаю выявлено в Астурии, Кантабрии и Наварре, уточняет издание.
В свою очередь министерство здравоохранения страны сообщало в субботу о 46 заболевших, при этом большинство из них вернулись из поездки в зоны риска в Италии.
Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человек, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.